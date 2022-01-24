Кількість людей з деменцією до 2050 року може зрости втричі. Фото: 7010303.ru

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Кількість хворих на деменцію до 2050 року може потроїтися, вважають вчені.

Причиною цього стануть надлишкова вага, куріння, гіпертонія, нестача руху й діабет. Особливо сильний приріст кількості пацієнтів науковці прогнозують в Африці та на Близькому Сході, в Європі показники також зростатимуть, але повільніше. Тенденції розвитку деменції дослідили науковці з Dementia Forecasting Collaborators у розвідці Global Burden of Disease. Про це повідомляє Medical News Today.

Науковці зважали на чотири загальні чинники ризику: куріння, надлишкова вага, низька освіта та високий рівень цукру в крові. На підставі цих даних та за допомогою моделювання науковці отримали прогноз щодо кількості випадків деменції до 2050 року.

Результати дослідження показали, що до 2050 року кількість людей з деменцією може потроїтися й становитиме 153 млн осіб. У 2019 році це число становило 57 млн випадків. Крім того, вчені заявляють, що додаткові 6,8 млн випадків деменції зумовлюють надмірна вага, куріння та високий рівень цукру в крові.

Науковці стверджують, що від деменції частіше страждають жінки, ніж чоловіки. Співвідношення 2019 року становило 100 до 68. Особливо сильний приріст захворювань науковці очікують в Африці та на Близькому Сході. Очікується, що в Африці до 2050 року кількість випадків зросте з 660 тис. до понад 3 млн випадків. У Північній Африці та на Близькому Сході науковці прогнозують 367% зростання — з трьох до 14 млн хворих.

Натомість у Європі та на більшій частині Азії деменція ширитиметься повільніше. Для Західної Європи науковці передбачають в середньому на 74% більше випадків деменції до 2050 року. В Україні, зокрема, має стати більше на 55%.

Нагадаємо, вчені з Нью-Йоркського університету заявили, що втрата зубів в ранньому віці може збільшити ризик розвитку старечого недоумства і деменції в майбутньому. Також може існувати зв’язок між захворюванням ясен і зниженням когнітивних здібностей.

Джерело: Medical News Today