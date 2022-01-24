https://racurs.ua/n166131-zelenskiy-poobeschal-dopolnitelnye-500-griven-za-privivku-busterom-video.html

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Вакцинация от коронавируса бустерной дозой будет вознаграждена — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство выплатит еще по 500 гривен за дополнительную прививку.

Деньги можно будет получить на карты «єПідтримка». Об этом он заявил во время обращения после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Иммунитет растет после каждой дозы вакцины. Стратегия бустеризации стала единым стандартом для всех развитых стран, — подчеркнул Зеленский.



Пока деньги за вакцинацию могут получить совершеннолетние украинцы после двух прививок от коронавируса. Куда можно потратить средства:

билеты в театр, кино или на концерт;

абонемент в спортзал или фитнесс-центр;

книги;

билеты на поезд и внутренние авиарейсы;

медикаменты (для людей старше 60 лет).

Напомним, ранее мы сообщали, что тысячу за вакцинацию с 24 января можно потратить на лекарства в аптеке. Покупки можно делать как онлайн, так и офлайн. Услуга доступна тем, кто старше 60 лет. Банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа.