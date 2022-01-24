Заплатить за коммуналку «тысячей Зеленского» позволят украинцам

https://racurs.ua/n166134-zaplatit-za-kommunalku-tysyachey-zelenskogo-pozvolyat-ukraincam.html

Ракурс

Тысяча Зеленского за вакцинацию от коронавируса теперь может пойти на оплату коммунальных услуг для граждан от 60 лет.

Программу по выплатам расширят уже в феврале. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении.

Мы дополнительно расширяем программу для пожилых людей. Они будут иметь возможность использовать эти деньги (тысячу за вакцинацию, — ред.) для оплаты коммунальных услуг, — заявил Зеленский.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса бустерной дозой будет вознаграждена — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство выплатит еще по 500 гривен за дополнительную прививку.