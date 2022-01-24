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Ракурс

Заплатить за коммуналку «тысячей Зеленского» позволят украинцам

24 янв 2022, 21:51
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Тысяча Зеленского за вакцинацию от коронавируса теперь может пойти на оплату коммунальных услуг для граждан от 60 лет.

Программу по выплатам расширят уже в феврале. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении.


Мы дополнительно расширяем программу для пожилых людей. Они будут иметь возможность использовать эти деньги (тысячу за вакцинацию, — ред.) для оплаты коммунальных услуг, — заявил Зеленский.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса бустерной дозой будет вознаграждена — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство выплатит еще по 500 гривен за дополнительную прививку.

Источник: Ракурс


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