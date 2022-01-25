У Раді не знайшлося голосів за дві важливі ініціативи "Слуги народу"

https://racurs.ua/ua/n166153-u-radi-ne-znayshlosya-golosiv-za-dvi-vajlyvi-iniciatyvy-slugy-narodu.html

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Початок політичного сезону 2022 року не вдався партії «Слуга народу». Відразу дві важливі ініціативи монобільшості не знайшли підтримку в сесійній залі Верховної Ради під час першого у 2022 році пленарного засідання.

Нардепи 25 січня провалили голосування за проект постанови про утворення тимчасової спеціальної комісії з питань «перевірки можливих фактів порушення присяги уповноваженим Верховної Ради України з прав людини».

Нардеп-«слуга» Максим Дирдін доповів проект постанови № 6322. За його словами, омбудсмена звинувачували у тому, що Людмила Денісова не розглянула декілька звернень, які надійшли в електронній формі. За його словами, апарат омбудсмена вчинив й «інші порушення».

За результатами голосування проект постанови не набрав належної кількості голосів («за» — 202).

Крім того, народні депутати не підтримали прийняття проекту постанови про внесення змін до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. Проект № 5893−18 набрав тільки 215 голосів.

Таким чином, до порядку денного поки не включили президентські законопроекти про подвійне громадянство та економічний паспорт.

Головним зауваженням під час обговорення була відсутність в порядку денному питань, які стосувалися б безпеки України, збільшення зарплат в армії та боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, що 24 січня екс-спікер Дмитро Разумков офіційно представив свою нову політичну силу. Частина нардепів, які увійшли в неї, стали парламентарями від партії СН.