https://racurs.ua/n166152-32-moroza-i-snegopady-ukrainu-posetila-nastoyaschaya-zima-foto.html

Ракурс

Погода в Украине удивила внезапным похолоданием. В горном селе Верхний Яловец в Черновицкой области сегодня, 25 января, зафиксировали −32° мороза.

Фото с термометром обнародовал глава Селятинского территориального общества Валерий Полянчук в своем Facebook.

На фотографии видно, что столбик термометра остановился на отметке −32° градуса. Это самая низкая температура с начала зимы.

Было дважды по −30°, несколько раз по −28° мороза, но −32° — это пока самая низкая температура этой зимы, — сказал глава общины.

Он добавил, что для местных жителей горных сел такая температура воздуха не является чем-то чрезвычайным. Ведь там всегда холоднее, чем на равнинной местности, и люди заранее запасаются дровами, чтобы быть готовыми к морозам.

В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до −15°С.

Со вторника, 25 января, в Киеве начнется затяжной период снегопадов, который закончится только в первые дни февраля. Несмотря на осадки, в столице прогнозируют потепление. 25 января в первой половине дня киевлян ожидает морозная погода, но осадков не предполагается. Однако с 18.00 столицу начнет засыпать снегом. В этот день не будет сильных порывов ветра и мороза ниже —10°C.

Сильные снегопады ожидаются 26, 28, 29, 31 января, а также с 2 по 4 февраля включительно. Примечательно, что с 25 января средняя температура в Киеве будет постепенно повышаться. Днем не ожидается мороза ниже −3°C.

Напомним, ранее мы сообщали, что Турцию и Грецию засыпает сильный снегопад. В частности, сегодня, 25 января, по меньшей мере до 13.00 будет закрыт аэропорт крупнейшего города страны Стамбула.