https://racurs.ua/ua/n166152-32-morozu-i-snigopady-v-ukrayinu-zavitala-spravjnya-zyma-foto.html

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Погода в Україні здивувала раптовим похолоданням. У гірському селі Верхній Яловець у Чернівецькій області сьогодні, 25 січня, зафіксували −32° морозу.

Фото із термометром оприлюднив голова Селятинської територіальної громади Валерій Полянчук у своєму Facebook.

На фотографії видно, що стовпчик термометра зупинився на позначці −32° градуси. Це — найнижча температура з початку зими.

Було двічі по −30°, кілька разів по −28° морозу, але −32° — це поки що найнижча температура цієї зими, — сказав голова громади.

Він додав, що для місцевих мешканців гірських сіл така температура повітря не є чимось надзвичайним. Адже там завжди холодніше, ніж на рівнинній місцевості, і люди наперед запасаються дровами, щоб бути готовими до пекучих морозів.

У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до −15°С.

З вівторка, 25 січня, у Києві розпочнеться затяжний період снігопадів, який закінчиться лише у перші дні лютого. Попри опади, у столиці прогнозують потепління. 25 січня у першій половині дня на киян чекає морозна погода, але опадів не передбачається. Однак із 18.00 столицю почне засипати снігом. У цей день не буде сильних поривів вітру та морозу нижче −10°C.

Сильні снігопади очікуються 26, 28, 29, 31 січня, а також з 2 по 4 лютого включно. Примітно, що з 25 січня середня температура в Києві поступово підвищуватиметься. Вдень не очікується морозу нижче −3°C.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Туреччину та Грецію засипає сильний снігопад. Зокрема, сьогодні, 25 січня, щонайменше до 13.00 буде закритий аеропорт найбільшого міста країни Стамбула.