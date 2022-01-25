Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс

-32° морозу і снігопади — в Україну завітала справжня зима (ФОТО)

25 січ 2022, 11:35
999

Погода в Україні здивувала раптовим похолоданням. У гірському селі Верхній Яловець у Чернівецькій області сьогодні, 25 січня, зафіксували −32° морозу.

Фото із термометром оприлюднив голова Селятинської територіальної громади Валерій Полянчук у своєму Facebook.

На фотографії видно, що стовпчик термометра зупинився на позначці −32° градуси. Це — найнижча температура з початку зими.

Було двічі по −30°, кілька разів по −28° морозу, але −32° — це поки що найнижча температура цієї зими, — сказав голова громади.

Він додав, що для місцевих мешканців гірських сіл така температура повітря не є чимось надзвичайним. Адже там завжди холодніше, ніж на рівнинній місцевості, і люди наперед запасаються дровами, щоб бути готовими до пекучих морозів.

Снігопад. Фото: Facebook

У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до −15°С.

Снігопад. Фото: Facebook

З вівторка, 25 січня, у Києві розпочнеться затяжний період снігопадів, який закінчиться лише у перші дні лютого. Попри опади, у столиці прогнозують потепління. 25 січня у першій половині дня на киян чекає морозна погода, але опадів не передбачається. Однак із 18.00 столицю почне засипати снігом. У цей день не буде сильних поривів вітру та морозу нижче −10°C.

Погода в Києві. Інфографіка: Gismeteo


Сильні снігопади очікуються 26, 28, 29, 31 січня, а також з 2 по 4 лютого включно. Примітно, що з 25 січня середня температура в Києві поступово підвищуватиметься. Вдень не очікується морозу нижче −3°C.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Туреччину та Грецію засипає сильний снігопад. Зокрема, сьогодні, 25 січня, щонайменше до 13.00 буде закритий аеропорт найбільшого міста країни Стамбула.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів