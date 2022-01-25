Наслідки негоди у Туреччині, фото: Hurriyet

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Туреччину та Грецію засипає сильний снігопад.

Зокрема, сьогодні, 25 січня, щонайменше до 13.00 буде закритий аеропорт найбільшого міста країни Стамбула. Про це повідомляє видання Hurriyet.

Сильний снігопад, який розпочався у місті вчора, 24 січня, вдень, за кілька годин призвів до збільшення товщі снігового покрову від 35 см (у центрі міста, де випало найменше опадів) до 80−85 см у деяких районах.

Під масою снігу, зокрема, впав дах одного з вантажних терміналів аеропорту. В результаті цього інциденту ніхто не постраждав.

Сильний снігопад загалом паралізував місто — влада попередила водіїв про неможливість заїхати до Стамбула з боку материкової частини Європи, а жителям міста в цих умовах заборонили користуватися особистим автотранспортом.

Тисячі пасажирів також застрягли в автомобілях, автобусах, оскільки головні дороги в місті були перекриті через сильний снігопад. Команди Червоного Півмісяця надавали допомогу пасажирам, які застрягли на трасах.

На кілька годин була перекрита траса між Анкарою та Стамбулом.

Снігопади не обмежилися одним Стамбулом і дісталися навіть у курортного регіону Анталія на узбережжі Середземного моря, де снігом засипало більшість доріг. Востаннє сніг, що покривав пляжі в Анталії, випав у 1993 році. Тоді сніговий покрив мав товщину 5 см.

У Греції влада через негоду оголосила 25 січня вихідним днем та закрила школи. Від сильного снігопаду постраждали багато регіонів, включаючи столицю Афіни та низку островів Егейського моря, повідомляє видання The Watchers.

Хоча сніг є поширеним явищем у грецьких горах і в північній частині країни, у центральних Афінах та на островах Егейського моря він трапляється рідко.

Джерело: Hurriyet, The Watchers