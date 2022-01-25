Телескоп James Webb долетів до місця призначення. Фото:

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Ракурс

Космічний телескоп James Webb дістався до точки призначення, до якої летів 29 днів.

Вчора, 24 січня, «Джеймс Вебб» отримав від інженерів NASA команду з останнього коригування курсу. Згодом телескоп вийшов на робочу гало-орбіту навколо точки Лагранжа L2 системи Сонце-Земля. О 21.00 за київським часом телескоп включив двигуни на 297 секунд. Цього вистачило, щоб вийти на орбіту, розташовану в 1,5 млн км від Землі. Про це повідомило NASA.

Зазначається, що двигуни телескопа тепер включатимуть приблизно раз на три тижні, щоб телескоп тримався на орбіті точки L2. Протягом трьох місяців інженери NASA будуть регулювати сегменти основного дзеркала, ще два місяці займе калібрування наукових інструментів. Сам телескоп в цей час буде остигати для повноцінної роботи.

Адміністратор NASA Білл Нельсон вже заявив, що «тепер ми на один крок ближче до розкриття таємниць Всесвіту».

Нагадаємо, 25 грудня з космодрому Куру у Французькій Гвіані стартувала ракета, що вивела в космос найбільший і найпотужніший телескоп NASA вартістю 10 млрд дол. Науковці сподіваються, що «Джеймс Вебб» допоможе людству зрозуміти, як 13,5 млрд років тому виглядав наш Всесвіт — за 200 млн років після Великого вибуху.

Цей телескоп — спільний проект NASA та Європейського космічного агентства. Його запуск готували майже 30 років.