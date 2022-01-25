Підприємці продовжують протести біля Ради, яку посилено охороняють

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Під Верховною Радою 25 січня зібралися фізособи-підприємці (ФОПи). Представники бізнесу знову вимагають переглянути норми податкового законодавства, а саме скасування обов’язкових касових апаратів.

За даними поліції діалогу, на місці приблизно тисяча протестувальників. Учасники акції скандують: «Голосуй 5866 або йди геть» (це законопроект про скасування обов’язкових касових апаратів).

Тим часом влада не налаштована йти підприємцям на поступки. Парламент сьогодні посилено охороняють.

Рух по вулиці Грушевського частково перекритий від Будинку офіцерів до вулиці Шовковичної. Про всяк випадок правоохоронці перекрили і вулицю Садову.

Учасники руху SaveФОП виступають за зменшення фінансового навантаження на малий та середній бізнес шляхом продовження для приватних підприємців спрощеної системи оподаткування.

Нагадаємо, що у партії влади офіційно озвучено ідею заборонити юрособам укладати договори з ФОП-фізособами. Це пропонують робити під приводом боротьби зі схемами мінімізації зарплатних податків. Крім того, обговорюється ідея оподаткувати самозайнятих — від таксистів до підприємців.

В «Слузі народу» 25 січня заявили, що українські підприємці оцінили переваги РРО.

З 1 січня ФОПи почали використовувати реєстратори розрахункових операцій. Переваги від нововведення відчули у різних регіонах України, — цитує прес-служба СН голову профільного комітету Ради Данила Гетманцева.

На його думку, ті, хто був категорично проти РРО, «змінили свою думку та позитивно оцінюють такі зміни».