Предприниматели продолжают протест возле усиленно охраняемой Рады

https://racurs.ua/n166144-predprinimateli-prodoljaut-protest-vozle-usilenno-ohranyaemoy-rady-foto-video.html

Ракурс

Под Верховной Радой 25 января собрались физические лица-предприниматели (ФЛП). Представители бизнеса снова требуют пересмотреть нормы налогового законодательства, а именно отмену обязательных кассовых аппаратов.

По данным полиции диалога, на месте около тысячи протестующих. Участники акции скандируют: «Голосуй 5866 или уходи» (это законопроект об отмене обязательных кассовых аппаратов).

Между тем власти не настроены идти предпринимателям на уступки. Парламент сегодня усиленно охраняется. Движение в Киеве по улице Грушевского частично перекрыто от Дома офицеров до улицы Шелковичной.

На всякий случай правоохранители перекрыли и улицу Садовую.

Участники движения SaveФЛП выступают за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продолжения для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.

Напомним, что в партии власти официально озвучена идея запретить юрлицам заключать договоры с ФЛП-физлицами. Это предлагают делать в контексте борьбы со схемами минимизации зарплатных налогов. Кроме того, обсуждается идея обложить самозанятых — от таксистов до предпринимателей.

В «Слуге народа» 25 января заявили, что украинские предприниматели оценили преимущества РРО.

С 1 января ФЛП начали использовать регистраторы расчетных операций. Преимущества от нововведения почувствовали в разных регионах Украины, — цитирует пресс-служба СН главу профильного комитета Рады Даниила Гетманцева.

По его мнению, «те, кто был категорически против РРО, изменили свое мнение и положительно оценивают такие изменения».