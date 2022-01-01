Изменения для ФЛП и новые налоги – к чему готовиться бизнесу с 1 января

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С 1 января 2022 года для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), проводящих расчетные операции, станет обязательным использование кассовых аппаратов. Размер штрафа за нарушение применения РРО предусмотрен в размере 100% от суммы чека, повторно — 150% от суммы чека.

Новые правила для ФЛП

1 января вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Украины по поводу обязательного использования кассовых аппаратов (или регистраторов расчетных операций — РРО), из-за чего физические лица-предприниматели неоднократно собирались на митинги под стенами Верховной Рады.

Предприниматели-плательщики единого налога второй-четвертой групп требовали от депутатов принять законопроект № 6376, чтобы отсрочить еще на год введение кассовых аппаратов. Однако нардепам не хватило голосов, чтобы даже включить рассмотрение этого вопроса в повестку дня — его проигнорировало монобольшинство «Слуги народа».

Таким образом, уже 1 января 2022 года в своей деятельности эти ФЛПы независимо от вида их деятельности и уровня дохода будут пользоваться кассовыми аппаратами — регистраторами расчетных операций (РРО) или программными регистраторами расчетных операций (ПРРО).

Нововведение касается интернет-магазинов, ресторанов, кафе, турагентств, гостиниц, магазинов, магазинов ювелирных изделий. Предпринимателям, не имеющим кассового аппарата, нужно будет купить и зарегистрировать новое оборудование, а также научиться пользоваться им.

Кто из ФЛП может не устанавливать кассовые аппараты

Применение РРО не будет обязательным для нескольких категорий плательщиков единого налога:

плательщиков единого налога первой группы;

отдельных категорий плательщиков 2−4 групп, которым Кабмин разрешил вместо РРО/ПРРО использовать расчетные книги и книги учета расчетных операций.

Также при продаже товаров (кроме подакцизных) на территории сел ФЛП разрешено не использовать кассовые аппараты, если:

годовой объем расчетных операций не превышает 167 минималок (в 2022 году — 1,09 млн. грн.) на одно структурное подразделение;

такими ФЛП не производится дистанционная торговля, в том числе через интернет;

сельскими советами и советами объединенных территориальных общин не принято решение об обязательном применении РРО/ПРРО на территории соответствующих общин.

Штрафы

Закон «О применении РРО в сфере торговли, общественного питания и услуг», в частности ст. 17, предусматривает штраф при проведении расчетной операции без кассового аппарата с 1 января:

100% от стоимости проданных с нарушениями товаров, работ, услуг (за нарушение, совершенное впервые);

150% от стоимости — за каждое последующее нарушение.

Новый размер ЕСВ

С 1 января размер минимальной зарплаты будет составлять 6,5 тыс. грн. Прожиточный минимум будет составлять 2 тыс. 393 грн. В соответствии с этим будет увеличен единый социальный взнос и единый налог:

для ФЛП 1-й группы ЕСВ от 1 января составит 1 тыс. 430 грн; единый налог — 248,1 грн — не более 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января;

для ФЛП 2-й группы ЕСВ будет составлять 1 тыс. 430 грн; единый налог — 1,3 тыс. грн — 20% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января;

для ФЛП 3-й группы ЕСВ составит 1 тыс. 430 грн; единый налог — 5% дохода, или 3% дохода и НДС.

Налоги и финансы

Несколько важных изменений в 2022 году будут касаться налогов. В частности, предусмотрены следующие изменения:

увеличиваются акцизные ставки на алкогольные напитки на 5%;

от продажи третьего и последующих объектов недвижимости в течение одного года размер НДФЛ составит 18%;

за продажу с/х продукции собственного производства на сумму более 12 минимальных зарплат, НДФЛ составит 18%;

с/х производители будут уплачивать минимальное налоговое обязательство (сумма всех налогов) в размере 5% от стоимости земли.

Из-за повышения минимальной зарплаты вырастет налог на недвижимость. Общая ставка для всей страны — не более 1,5% от минимальной зарплаты за каждый квадратный метр, то есть «лишний» квадрат обойдется в 97,5 грн.

Налог накладывают на площадь, которая превышает норму (60 кв. м для квартиры и 120 кв. м для частного дома).