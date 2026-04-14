Военный сбор в Украине продлен на три года после войны.

Ракурс

Військовий збір в Україні продовжено на три роки після війни.

У вівторок, 14 квітня, президент Володимир Зеленський підписав № 15110 про продовження дії військового збору на три роки після завершення війни. У Бюджетному кодексі створять окремий спеціальний фонд, куди спрямовуватимуться кошти від військового збору. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Як відомо, цей закон є однією з ключових вимог Міжнародного валютного фонду. Він повинен фінансувати не лише армію, але й відбудову та відновлення зруйнованої інфраструктури.

У пояснювальній записці до закону № 15110 вказується, що військовий збір не скасують одразу після війни. Його залишать ще на три роки, щоб держава мала гроші не лише на армію, а й на повоєнну відбудову та відновлення зруйнованої інфраструктури.

Якими будуть ставки збору протягом цих трьох років:

звичайні громадяни (фізособи) сплачуватимуть 5% від доходу;

ФОПи 1, 2 та 4 груп платитимуть фіксовану суму — 10% від мінімальної зарплати на місяць (у 2026 році це близько 865 грн).

ФОПи та компанії 3 групи сплачуватимуть 1% від свого доходу.

Документом передбачено, що військовий збір зараховуватиметься до спеціального фонду державного бюджету України та спрямовуватиметься на забезпечення потреб Збройних сил України.

Нагадаємо, 10 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву, який запроваджує нову модель підготовки, яка інтегрується в освітній процес на всіх рівнях — від середньої до вищої освіти.