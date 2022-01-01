Зміни для ФОПів і нові податки - до чого готуватися з 1 січня, фото - buhuslugi.com.ua

https://racurs.ua/ua/n165169-zminy-dlya-fopiv-i-novi-podatky-do-chogo-gotuvatysya-biznesu-z-1-sichnya.html

Ракурс

З 1 січня 2022 року для фізичних осіб-підприємцв (ФОП), які проводять розрахункові операції, стане обов’язковим використання касових апаратів. Розмір штрафу за порушення застосування РРО передбачений у розмірі 100% від суми чека, повторно — 150% від суми чека.

Нові правила для ФОПів

1 січня набули чинності зміни до Податкового кодексу України щодо обов’язкового використання касових апаратів (або реєстраторів розрахункових операцій — РРО), через що фізичні особи-підприємці неодноразово збирались на мітинги під стінами Верховної Ради.

Підприємці-платники єдиного податку другої-четвертої груп вимагали від депутатів ухвалити законопроект № 6376, щоб відтермінувати на рік запровадження касових апаратів. Однак нардепам забракло голосів, щоб навіть включити розгляд цього питання до порядку денного — його проігнорувала монобільшість «Слуги народу».

Таким чином, уже 1 січня 2022 року у своїй діяльності ці ФОПи незалежно від виду їхньої діяльності та рівня доходу муситимуть користуватися касовими апаратами — реєстраторами розрахункових операцій (РРО) чи програмними реєстраторами розрахункових операцій (ПРРО).

Нововведення стосується інтернет-магазинів, ресторанів, кафе, турагенцій, готелів, крамниць, магазинів ювелірних виробів. Підприємцям, які ще не мають касового апарату, потрібно буде купити та зареєструвати нове обладнання, а також навчитись користуватись ним.

Хто з ФОПів може не встановлювати касові апарати

Застосування РРО не буде обов’язковим для кількох категорій платників єдиного податку:

платників єдиного податку першої групи;

окремих категорій платників 2−4 груп, яким Кабмін дозволив замість РРО/ПРРО використати розрахункові книги та книги обліку розрахункових операцій.

Також під час продажу товарів (крім підакцизних) на території сіл ФОП дозволено не використовувати касові апарати, якщо:

річний обсяг розрахункових операцій не перевищує 167 мінімалок (у 2022 році — 1,09 млн. грн.) на один структурний підрозділ;

такими ФОП не виробляється дистанційна торгівля, у тому числі через інтернет;

сільськими радами та радами об'єднаних територіальних громад не ухвалено рішення про обов’язкове застосування РРО/ПРРО на території відповідних громад.

Штрафи

Закон «Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», зокрема ст. 17, передбачає штраф у разі проведення розрахункової операції без касового апарата з 1 січня:

100% від вартості проданих із порушеннями товарів, робіт, послуг (за порушення, вчинене вперше);

150% від вартості — за кожне наступне вчинене порушення.

Новий розмір ЄСВ

Від 1 січня розмір мінімальної зарплати складатиме 6,5 тис. грн. Прожитковий мінімум складатиме 2 тис. 393 грн. Відповідно до цього будуть збільшені єдиний соціальний внесок та єдиний податок.

для ФОП 1-ї групи ЄСВ від 1 січня становитиме 1 тис. 430 грн; єдиний податок — 248,1 грн — не більше 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня;

для ФОП 2-ї групи ЄСВ становитиме 1 тис. 430 грн; єдиний податок — 1,3 тис. грн — 20% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня;

для ФОП 3-ї групи ЄСВ становитиме 1 тис. 430 грн; єдиний податок — 5% доходу, або 3% доходу та ПДВ.

Податки і фінанси

Кілька важливих змін у 2022 році стосуватимуться податків. Зокрема, передбачені такі зміни:

збільшуються акцизні ставки на алкогольні напої на 5%;

від продажу тртього та наступних об'єктів нерухомості впродовж одного року розмір ПДФО становитиме 18%;

за продаж с/г продукції власного виробництва на суму більше 12 мінімальних зарплат, ПДФО становитиме 18%;

с/г виробники сплачуватимуть мінімальне податкове зобов’язання (сума всіх податків) у розмірі 5% від вартості землі.

Через підвищення мінімальної зарплати зросте податок на нерухомість. Загальна ставка для всієї країни — не більш, ніж 1,5% від мінімальної зарплати за кожен квадратний метр, тобто «зайвий» квадрат обійдеться в 97,5 грн.

Податок накладають на ту площу, яка перевищує «норму» (60 кв. м для квартири та 120 кв. м — для приватного будинку).