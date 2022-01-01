Зміни для ФОПів і нові податки — до чого готуватися бізнесу з 1 січняhttps://racurs.ua/ua/n165169-zminy-dlya-fopiv-i-novi-podatky-do-chogo-gotuvatysya-biznesu-z-1-sichnya.htmlРакурс
З 1 січня 2022 року для фізичних осіб-підприємцв (ФОП), які проводять розрахункові операції, стане обов’язковим використання касових апаратів. Розмір штрафу за порушення застосування РРО передбачений у розмірі 100% від суми чека, повторно — 150% від суми чека.
Нові правила для ФОПів
1 січня набули чинності зміни до Податкового кодексу України щодо обов’язкового використання касових апаратів (або реєстраторів розрахункових операцій — РРО), через що фізичні особи-підприємці неодноразово збирались на мітинги під стінами Верховної Ради.
Підприємці-платники єдиного податку другої-четвертої груп вимагали від депутатів ухвалити законопроект № 6376, щоб відтермінувати на рік запровадження касових апаратів. Однак нардепам забракло голосів, щоб навіть включити розгляд цього питання до порядку денного — його проігнорувала монобільшість «Слуги народу».
Таким чином, уже 1 січня 2022 року у своїй діяльності ці ФОПи незалежно від виду їхньої діяльності та рівня доходу муситимуть користуватися касовими апаратами — реєстраторами розрахункових операцій (РРО) чи програмними реєстраторами розрахункових операцій (ПРРО).
Нововведення стосується інтернет-магазинів, ресторанів, кафе, турагенцій, готелів, крамниць, магазинів ювелірних виробів. Підприємцям, які ще не мають касового апарату, потрібно буде купити та зареєструвати нове обладнання, а також навчитись користуватись ним.
Хто з ФОПів може не встановлювати касові апарати
Застосування РРО не буде обов’язковим для кількох категорій платників єдиного податку:
- платників єдиного податку першої групи;
- окремих категорій платників 2−4 груп, яким Кабмін дозволив замість РРО/ПРРО використати розрахункові книги та книги обліку розрахункових операцій.
Також під час продажу товарів (крім підакцизних) на території сіл ФОП дозволено не використовувати касові апарати, якщо:
- річний обсяг розрахункових операцій не перевищує 167 мінімалок (у 2022 році — 1,09 млн. грн.) на один структурний підрозділ;
- такими ФОП не виробляється дистанційна торгівля, у тому числі через інтернет;
- сільськими радами та радами об'єднаних територіальних громад не ухвалено рішення про обов’язкове застосування РРО/ПРРО на території відповідних громад.
Штрафи
Закон «Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», зокрема ст. 17, передбачає штраф у разі проведення розрахункової операції без касового апарата з 1 січня:
- 100% від вартості проданих із порушеннями товарів, робіт, послуг (за порушення, вчинене вперше);
- 150% від вартості — за кожне наступне вчинене порушення.
Новий розмір ЄСВ
Від 1 січня розмір мінімальної зарплати складатиме 6,5 тис. грн. Прожитковий мінімум складатиме 2 тис. 393 грн. Відповідно до цього будуть збільшені єдиний соціальний внесок та єдиний податок.
- для ФОП 1-ї групи ЄСВ від 1 січня становитиме 1 тис. 430 грн; єдиний податок — 248,1 грн — не більше 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня;
- для ФОП 2-ї групи ЄСВ становитиме 1 тис. 430 грн; єдиний податок — 1,3 тис. грн — 20% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня;
- для ФОП 3-ї групи ЄСВ становитиме 1 тис. 430 грн; єдиний податок — 5% доходу, або 3% доходу та ПДВ.
Податки і фінанси
Кілька важливих змін у 2022 році стосуватимуться податків. Зокрема, передбачені такі зміни:
- збільшуються акцизні ставки на алкогольні напої на 5%;
- від продажу тртього та наступних об'єктів нерухомості впродовж одного року розмір ПДФО становитиме 18%;
- за продаж с/г продукції власного виробництва на суму більше 12 мінімальних зарплат, ПДФО становитиме 18%;
- с/г виробники сплачуватимуть мінімальне податкове зобов’язання (сума всіх податків) у розмірі 5% від вартості землі.
Через підвищення мінімальної зарплати зросте податок на нерухомість. Загальна ставка для всієї країни — не більш, ніж 1,5% від мінімальної зарплати за кожен квадратний метр, тобто «зайвий» квадрат обійдеться в 97,5 грн.
Податок накладають на ту площу, яка перевищує «норму» (60 кв. м для квартири та 120 кв. м — для приватного будинку).