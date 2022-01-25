https://racurs.ua/n166143-aferist-i-avanturist-uvolennyy-zelenskim-burba-otvetil-prezidentu.html

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Василий Бурба, бывший глава Главного управления разведки (ГУР), рассказал, что в 2019 году сотрудничал с президентом Владимиром Зеленским, когда он пришел к власти.

По его словам, замечаний относительно работы его лично, а также полностью разведки, не было вообще. Об этом он рассказал в интервью для «Украинской правды».

Он заявил, что за несколько месяцев до увольнения Зеленский, в присутствии главы Офиса президента Андрея Ермака, предлагал ему возглавить Службу внешней разведки. Также он заявил, что не имеет претензий к ГУРу, а наоборот доволен работой управления военной разведки. Кроме того, он услышал о неудовлетворении работой Службы внешней разведки, поэтому ему было предложено перейти.

То есть за один год и три месяца работы с Зеленским я не услышал ни слова, замечания или намека на это. И президент как верховный главнокомандующий знал обо всех целях, планах и намерениях. В том числе и об этой операции, — рассказал Бурба.

Эмоциональное выступление Зеленского на пресс-конференции и заявления, что Бурба «аферист» и «авантюрист» удивили экс-главу ГУР.

У меня такое впечатление вообще, что это был набор эмоциональных слов, я так себе не могу позволить говорить в ответ. Мы работали с ним. Снять Бурбу возможно было и в начале его каденции за 3 минуты, подписав указ, — заявил он.



Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал дело «вагнеровцев» и участие в ней бывшего главы управления разведки Василия Бурбы. По словам президента, Бурба управлял транспортом во время разгона Майдана и хотел украсть формулу вакцины от коронавируса.

Источник: Украинская правда