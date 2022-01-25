https://racurs.ua/ua/n166143-aferyst-i-avanturyst-zvilnenyy-zelenskym-burba-vidpoviv-prezydentu.html

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Василь Бурба, колишній очільник Головного управління розвідки (ГУР), розповів, що у 2019 році співпрацював із президентом Володимиром Зеленським, коли він прийшов до влади.

За його словами, зауважень щодо роботи його особисто, а також цілком розвідки, не було взагалі. Про це він розповів в інтерв’ю для «Української правди».

Він розповів, що за кілька місяців до звільнення Зеленський у присутності очільника Офісу президента Андрія Єрмака пропонував йому очолити Службу зовнішньої розвідки. Також він заявив, що не має претензій до ГУРу, а навпаки задоволений роботою управління воєнної розвідки. Крім того, він почув про незадоволення роботою Служби зовнішньої розвідки, тому йому було запропоновано перейти.

Тобто за один рік і три місяці роботи із Зеленським я не почув жодного слова, зауваження або натяку на це. І президент як верховний головнокомандувач знав про всі цілі, плани й наміри. У тому числі і про цю операцію, — розповів Бурба.

Емоційний виступ Зеленського на прес-конференції та заяви про те, що Бурба «аферист» і «авантюрист» здивували екс-очільника ГУР.

У мене таке враження взагалі, що це був набір емоційних слів, я так собі не можу дозволити говорити у відповідь. Ми працювали з ним. Зняти Бурбу можливо було й на початку його каденції за 3 хвилини, підписавши указ, — заявив він.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський прокоментував справу «вагнерівців» та участь у ній колишнього очільника управління розвідки Василя Бурби. За словами президента, Бурба керував транспортом під час розгону Майдану та хотів викрасти формулу вакцини від коронавірусу.

Джерело: Українська правда