Понад 8 тис. солдатів США готові до передислокації на схід Європи через ситуацію навколо України

https://racurs.ua/ua/n166142-ponad-8-tys-soldativ-ssha-gotovi-do-peredyslokaciyi-na-shid-ievropy-cherez-sytuaciu-navkolo.html

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Глава Міноборони США Ллойд Остін привів 8,5 тис. солдат у стан «підвищеної» готовності до можливого перекидання до Східної Європи через ситуацію навколо України та Росії.

Про це 24 січня заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

Він зазначив, що США стурбовані воєнною активністю російських сил біля кордонів України, зокрема на території Білорусі. Проте рішення про відправку військ наразі не прийнято, додав представник Пентагону.

Знову ж таки, я хочу наголосити: поки що було прийнято рішення тільки привести сили в підвищену готовність. Рішення про розгортання сил США наразі ще не ухвалене, — сказав Кірбі.

Раніше стало відомо, що країни-члени НАТО переводять свої сили в режим готовності та спрямовують додаткові сили — кораблі та винищувачі — до Східної Європи через ситуацію з Україною.

Дослідники Conflict Intelligence Team у березні 2021 року писали, що російська армія перекидає артилерію та танки, мотострілецькі та десантні частини до кордонів з Україною. У Воронезькій області Росії, що межує з Україною, помітили навіть ракетні комплекси «Іскандер». У січні 2022 року в CIT розповіли про нові свідчення перекидання російських військових та техніки в західні регіони Росії.

США та країни Європи заявили, що готові запровадити жорсткі санкції, якщо російські війська перейдуть кордон. Москва заперечує підготовку до воєнної операції, а переміщення військ пояснює навчаннями.