МЗС РФ рветься захищати російськомовних в Україні. Фото: Думская

https://racurs.ua/ua/n166141-mzs-rf-rvetsya-zahyschaty-prygnichenyh-rosiyskomovnyh-v-ukrayini.html

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Про «порушення прав» російськомовних українців в Україні заявили в Москві.

Міністерство закордонних справ країни-агресора стверджує, що порушення прав російськомовних на території України досягло «жахливих масштабів». Відповідна заява була опублікована на веб-сторінці МЗС Російської Федерації.

Дипломати країни-агресора відреагували на інформаційний бюлетень Державного департаменту США, в якому йдеться про те, що немає достовірних повідомлень про утиски росіян або російськомовних громадян в Україні. У Вашингтоні зазначали, що є достовірні відомості про те, що в окупованому Криму та в ОРДЛО на українців тиснуть через їхню культуру та національну ідентичність. Українці на окупованих територіях живуть в умовах жорстоких репресій і страху.

У Москві вирішили відповісти на таку заяву. Дипломати країни-агресора не додумалися ні до чого кращого, ніж звинуватити Київ у тому, що «порушення прав багатомільйонного російськомовного населення в Україні досягло жахливих масштабів». Дипломати країни-агресора наголошують, що нібито українська влада ухвалює так звані дискримінаційні закони про мову, освіту, корінні народи, тим самим витісняючи російську мову з усіх сфер життя.

Дійшло до того, що в серпні 2021 року президент України Володимир Зеленський в явно ксенофобському ключі публічно запропонував етнічним росіянам забиратися з країни. У червні 2021 року Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень заявив, що незгодні з мовним законом «можуть покинути територію країни, — зазначають у МЗС.



Нагадаємо, 21 січня президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для The Washington Post заявив, що Російська Федерація вирішить посилювати ескалацію на територіях, де історично проживають люди, які мали родинні зв’язки з Росією. Глава держави припустив, що вторгнення РФ в Україну може розпочатися з Харкова на підставі «захисту» російськомовного населення.

Міський голова Харкова Ігор Терехов у відповідь закликав мешканців обласного центру не панікувати на тлі заяви глави держави. Градоначальник зазначив, що в місті буде спокійно, ніхто не дозволить його захопити росіянам.