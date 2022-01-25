МИД РФ рвется защищать «угнетенных русскоязычных» в Украине

МИД РФ рвется защищать русскоязычных в Украине. Фото: Думская

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О «нарушении прав» русскоязычных украинцев в Украине заявили в Москве.

Министерство иностранных дел страны-агрессора утверждает, что нарушение прав русскоязычных на территории Украины достигло «ужасных масштабов». Соответствующее заявление было опубликовано на веб-странице МИД Российской Федерации.

Дипломаты страны-агрессора отреагировали на информационный бюллетень Государственного департамента США, в котором говорится о том, что нет достоверных сообщений о притеснениях россиян или русскоязычных граждан в Украине. В Вашингтоне отмечали, что есть достоверные сведения о том, что в оккупированном Крыму и в ОРДЛО на украинцев давят из-за их культуры и национальной идентичности. Украинцы на оккупированных территориях живут в условиях жестоких репрессий и страха.

В Москве решили ответить на такое заявление. Дипломаты страны-агрессора не додумались ни до чего лучшего, чем обвинить Киев в том, что «нарушения прав многомиллионного русскоязычного населения в Украине достигло ужасающих масштабов». Дипломаты страны-агрессора отмечают, что якобы украинская власть принимает так называемые дискриминационные законы о языке, образовании, коренных народах, тем самым вытесняя русский язык из всех сфер жизни.

Дошло до того, что в августе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский в явно ксенофобском ключе публично предложил этническим россиянам убираться из страны. В июне 2021 года Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что несогласные с языковым законом могут покинуть территорию страны, — отмечают в МИД.



Напомним, 21 января президент Украины Владимир Зеленский в интервью для The Washington Post заявил, что Российская Федерация решит усиливать эскалацию на территориях, где исторически проживают люди, которые имели родственные связи с Россией. Глава государства предположил, что вторжение РФ в Украину может начаться с Харькова на основании «защиты» русскоязычного населения.

Городской голова Харькова Игорь Терехов в ответ призвал жителей областного центра не паниковать на фоне заявления главы государства. Градоначальник отметил, что в городе будет спокойно, никто не позволит его захватить россиянам.