Юлия Тимошенко почти месяц жила в ОАЭ. Фото: ba.org.ua

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Юлия Тимошенко почти месяц жила в Объединенных Арабских Эмиратах.

Народный депутат отдыхала в Дубае, куда ранее переехала ее дочь Евгения. Об этом в Facebook сообщил журналист Михаил Ткач со ссылкой на источник в Государственной пограничной службе.

Отмечается, что лидер фракции «Батькивщина» вылетела из Украины в ОАЭ 27 декабря, а вернулась 23 января, накануне проведения согласительного совета Верховной Рады перед сессионной неделей.

Сегодня каждая украинская семья живет одним вопросом — нападет ли Россия? Будет ли полномасштабная война? —процитировал Ткач слова Тимошенко на согласительном совете.

Также журналист с сарказмом добавил, что «сегодня каждая украинская семья живет 27 дней в Дубае с таким мнением».

Как пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники, дочь Тимошенко вместе с семьей недавно переехала в Дубаи.

Напомним, народный депутат и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко после пленарного заседания в Верховной Раде 15 декабря научилась играть на барабанах.

Источник: «Украинская правда»