Юлія Тимошенко майже місяць жила в ОАЕ. Фото: ba.org.ua

https://racurs.ua/ua/n166140-tymoshenko-mayje-misyac-jyla-v-dubayi-zmi.html

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Юлія Тимошенко майже місяць жила в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Народний депутат відпочивала в Дубаї, куди раніше переїхала її донька Євгенія. Про це у Facebook повідомив журналіст Михайло Ткач з посиланням на джерело в Державній прикордонній службі.

Зазначається, що лідер фракції «Батьківщина» вилетіла з України до ОАЕ 27 грудня, а повернулася 23 січня, напередодні проведення погоджувальної ради Верховної Рад перед сесійним тижнем.

Сьогодні кожна українська родина живе одним питанням — чи нападе Росія? Чи буде повномасштабна війна? — процитував Ткач слова Тимошенко на погоджувальній раді.

Також журналіст із сарказмом додав, що «сьогодні кожна українська родина живе 27 днів в Дубаї з такою думкою».

Як пише «Українська правда» із посиланням на джерела, донька Тимошенко разом із родиною нещодавно переїхала в Дубаї.

Нагадаємо, народний депутат й лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко після пленарного засідання у Верховній Раді 15 грудня навчилася грати на барабанах.

Джерело: «Українська правда»