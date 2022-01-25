Тимошенко майже місяць жила в Дубаї — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n166140-tymoshenko-mayje-misyac-jyla-v-dubayi-zmi.htmlРакурс
Юлія Тимошенко майже місяць жила в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Народний депутат відпочивала в Дубаї, куди раніше переїхала її донька Євгенія. Про це у Facebook повідомив журналіст Михайло Ткач з посиланням на джерело в Державній прикордонній службі.
Зазначається, що лідер фракції «Батьківщина» вилетіла з України до ОАЕ 27 грудня, а повернулася 23 січня, напередодні проведення погоджувальної ради Верховної Рад перед сесійним тижнем.
Сьогодні кожна українська родина живе одним питанням — чи нападе Росія? Чи буде повномасштабна війна? — процитував Ткач слова Тимошенко на погоджувальній раді.
Також журналіст із сарказмом додав, що «сьогодні кожна українська родина живе 27 днів в Дубаї з такою думкою».
Як пише «Українська правда» із посиланням на джерела, донька Тимошенко разом із родиною нещодавно переїхала в Дубаї.
Нагадаємо, народний депутат й лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко після пленарного засідання у Верховній Раді 15 грудня навчилася грати на барабанах.
Джерело: «Українська правда»