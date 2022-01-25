Зеленський замовив подарунки на свій 44-й день народження

Володимиру Зеленському, президенту України, 25 січня виповнилося 44 роки.

Своїх друзів і колег він попросив не витрачати гроші на квіти й подарунки, а натомість переказати їх на добрі справи, — написав Никифоров.

Як написав прес-секретар Зеленського на своїй сторінці у Фейсбук, глава держави день народження не святкуватиме і проведе його на роботі.

Як виявилося, президент замовив собі на день народження благодійність — матеріальну пдтримку дитячих будинків в різних регіонах України, бо «піідтримати їх — буде найкращим подарунком для президента України в цей день».

Нагадаємо, що торік президент відсвяткував свій 43-й день народження у фешенебельній квартирі товариша Ігоря Коломойського Тімура Міндіча. Це відбулося попри заклики глави держави до громадян, аби ті дотримувалися карантину. Зеленський 29 січня 2021 року, тобто через чотири дні після свого дня народження, влаштував святкування, яке тривало майже вісім годин і зібрало понад 20 гостей.