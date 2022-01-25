Зеленский заказал подарки на свой 44-й день рождения

https://racurs.ua/n166139-zelenskiy-zakazal-podarki-na-svoy-44-y-den-rojdeniya.html

Ракурс

Владимиру Зеленскому, президенту Украины, 25 января исполнилось 44 года.

Спикер главы государства Сергей Никифоров сообщил, как президент будет праздновать и какие подарки ожидает 25 января.

Как написал пресс-секретарь Зеленского на своей страничке в Фейсбук, глава государства не будет праздновать день рождения и проведет его на работе.

Своих друзей и коллег он попросил не тратить деньги на цветы и подарки, а перевести их на добрые дела, — написал Никифоров.

Как оказалось, президент заказал себе на день рождения благотворительность — материальную поддержку детских домов в разных регионах Украины, потому что «поддержать их будет лучшим подарком для президента Украины в этот день».

Напомним, что в прошлом году президент отпраздновал свой 43-й день рождения в фешенебельной квартире товарища Игоря Коломойского Тимура Миндича. Это произошло, несмотря на призывы главы государства к гражданам, чтобы те соблюдали карантин. Зеленский 29 января 2021 года, то есть через четыре дня после своего дня рождения, устроил празднование, которое длилось почти восемь часов и собрало более 20 гостей.