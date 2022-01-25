Почти 20 тыс. новых COVID-случаев зафиксировали в Украине за сутки

Почти 20 тыс. новых COVID-случаев зафиксировали в Украине. Инфографика: Минздрав

https://racurs.ua/n166138-pochti-20-tys-novyh-covid-sluchaev-zafiksirovali-v-ukraine-za-sutki.html

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Коронавирус в Украине начал активнее распространяться — за 24 января зафиксировали 19 тыс. 118 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Среди больных — 2 тыс. 809 детей и 594 медицинских работника. Вчера в больницы пришлось госпитализировать 1 тыс. 507 человек, а 161 больной умер. Преодолеть коронавирус смогли 5 тыс. 863 человека. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

В Минздраве отметили, что за все время пандемии заболели 3 млн 889 тыс. 448 человек, но выздоровел уже 3 млн 591 тыс. 201 больной. Жертвами ковида стали 99 тыс. 443 украинцев.

За 24 января вакцинировались 69 тыс. 546 человек. От начала вакцинальной кампании привиты уже 15 млн 191 тыс. 379 украинцев, из них получили две дозы и полностью иммунизированы 14 млн 490 тыс. 784 человека.

Напомним, на Банковой заявили, что по состоянию на 24 января штамм коронавируса «Омикрон» был обнаружен уже в 17 областях, но этот вариант пока не доминирует в Украине. За прошедшую неделю украинские медики зафиксировали 110 тыс. новых больных COVID-19.