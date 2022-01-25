Майже 20 тис. нових COVID-випадків зафіксували в Україні за добу

Майже 20 тис. нових COVID-випадків зафіксували в Україні. Інфографіка: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n166138-mayje-20-tys-novyh-covid-vypadkiv-zafiksuvaly-v-ukrayini-za-dobu.html

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Коронавірус в Україні почав активніше поширюватися — за 24 січня зафіксували 19 тис. 118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Серед хворих — 2 тис. 809 дітей та 594 медичних працівників. Вчора до лікарень довелося госпіталізувати 1 тис. 507 осіб, а 161 хворий помер. Подолати коронавірус змогли 5 тис. 863 особи. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

У МОЗ зазначили, що за весь час пандемії захворіли 3 млн 889 тис. 448 осіб, але одужав вже 3 млн 591 тис. 201 хворий. Жертвами ковіду стали 99 тис. 443 українців.

За 24 січня вакцинувалися 69 тис. 546 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 15 млн 191 тис. 379 українців, з них отримали дві дози й повністю імунізовані 14 млн 490 тис. 784 людини.

Нагадаємо, на Банковій заявили, що станом на 24 січня штам коронавірусу «Омікрон» був виявлений уже в 17 областях, але цей варіант поки не домінує в Україні. За минулий тиждень українські медики зафіксували 110 тис. нових хворих на COVID-19.