Вторгнення Росії – Пентагон хоче відправити бомбардувальники в Україну. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n166109-vtorgnennya-rosiyi-pentagon-hoche-vidpravyty-bombarduvalnyky-v-ukrayinu.html

Ракурс

Вторгнення Росії в Україну може відбутися найближчим часом, а Сполучені Штати Америки (США) не лишаються осторонь цієї загрози.

Міністр оборони Ллойд Остін запропонував президенту США Джо Байдену направити в Україну бомбардувальники, кораблі та посилити сусідні з Україною країни військами. Про це пише NBC News.

У відомстві запропонували варіанти для заспокоєння союзників НАТО та посилення їхньої оборони. У США сподіваються, що ці заходи позбавлять Росію бажання починати активні бойові дії.

Остін запропонував такі заходи для стримування російської агресії:

польоти бойової авіації над Україною,

заходи кораблів у Чорне море,

перекидання додаткових військ та техніки до Польщі, Румунії та інших східних кордонів НАТО.

«Ракурс» повідомляв, що 23 січня до Києва прибув літак з 80 тоннами зброї. Це друга партія допомоги зі США у межах пакету на загальну суму 200 млн дол.

Перша партія в межах цього пакету, яка включала понад 90 тонн летальної зброї, прибула до України 22 січня.

Джерело: NBC News