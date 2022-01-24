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Ракурс
Вторгнення Росії – Пентагон хоче відправити бомбардувальники в Україну. Фото: DW

Вторгнення Росії — Пентагон хоче відправити бомбардувальники в Україну

24 січ 2022, 14:29
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Вторгнення Росії в Україну може відбутися найближчим часом, а Сполучені Штати Америки (США) не лишаються осторонь цієї загрози.

Міністр оборони Ллойд Остін запропонував президенту США Джо Байдену направити в Україну бомбардувальники, кораблі та посилити сусідні з Україною країни військами. Про це пише NBC News.

У відомстві запропонували варіанти для заспокоєння союзників НАТО та посилення їхньої оборони. У США сподіваються, що ці заходи позбавлять Росію бажання починати активні бойові дії.

Остін запропонував такі заходи для стримування російської агресії:

  • польоти бойової авіації над Україною,
  • заходи кораблів у Чорне море,
  • перекидання додаткових військ та техніки до Польщі, Румунії та інших східних кордонів НАТО.

«Ракурс» повідомляв, що 23 січня до Києва прибув літак з 80 тоннами зброї. Це друга партія допомоги зі США у межах пакету на загальну суму 200 млн дол.


Перша партія в межах цього пакету, яка включала понад 90 тонн летальної зброї, прибула до України 22 січня.

Джерело: NBC News

Джерело: Ракурс


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