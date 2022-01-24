«Слуги» згадали про агресію Росії – проведуть закриту зустріч з міністрами. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/ua/n166102-slugy-zgadaly-pro-agresiu-rosiyi-provedut-zakrytu-zustrich-z-ministramy.html

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Фракція «Слуга народу» скликає закрите засідання представників влади для обговорення питань національної безпеки та оборони.

Ця зустріч пройде 25 січня о 9.00 в кабінеті голови Верховної Ради України. Про це повідомили у прес-службі партії.

Засідання ініціював спікер Руслан Стефанчук на початку погоджувальної ради в парламенті. Він закликав депутатів підтримати постанову про неприйнятність військового шантажу з боку РФ.

Стефанчук вніс пропозицію невідкладно зареєструвати та ухвалити відповідну постанову про звернення Верховної Ради до ООН, Європарламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей, міжнародних організацій щодо неприйнятності військового шантажу щодо України з боку РФ.

Нагадаємо, парламент України не збирався на засідання понад місяць — востаннє Верховна Рада збиралася 16 грудня 2021 року. Відтоді парламентські слухання щодо ймовірної нової агресії РФ відбулися у Конгресі США та в Палаті громад Великої Британії.

Раніше командувач ООС Олександр Павлюк назвав дату, пов’язану з можливим повномасштабним нападом РФ на Україну.