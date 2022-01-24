Лукашенко наказав підвести додаткові війська до кордону з Україною

https://racurs.ua/ua/n166101-lukashenko-nakazav-pidvesty-dodatkovi-viyska-do-kordonu-z-ukrayinou-video.html

Ракурс

Олександр Лукашенко заявив про плани стягнути до кордонів України «цілий контингент білоруської армії». Такі дії Лукашенко вважає «заходами у відповідь на стягування українських сил до кордонів Білорусі».

Нам доведеться там розгорнути цілий контингент білоруської армії. Ми просто хочемо захистити наш південний кордон. Не ми першими почали звертати увагу на південний наш кордон. Українці почали стягувати війська. Не розумію — для чого? — цитує його виступ державне агентство «БЕЛТА».

При цьому Лукашенко ухвалив рішення щодо охорони державного кордону органами прикордонної служби у 2022 році.

Державний прикордонний комітет Білорусі заявив, що у 2022 році основні зусилля з охорони кордону будуть зосереджені на дільницях, де можливе виникнення нових зовнішніх викликів та загроз прикордонній безпеці, особливо на українському напрямі.

У планах влади Білорусі також завершення демаркації стику кордонів Білорусі, Польщі та України в районі Бреста.

Органами прикордонної служби, зокрема у взаємодії з Міністерством оборони, продовжиться планове нарощування ресурсів, включаючи мобілізаційні, — додали у відомстві.

Нагадаємо, що у відповідь на атаку за допомогою мігрантів на Польщу у листопаді 2021 року на кордоні з Республікою Білорусь Міністерство внутрішніх справ України розпочало спільну спеціальну прикордонну операцію «Полісся».