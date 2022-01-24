Логотип та слоган Євробачення 2022 представили організатори

Логотип та слоган Євробачення 2022. Фото: Eurovision в Instagram

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Ракурс

Пісенний конкурс Євробачення 2022 отримав логотип та гасло.

Гаслом популярного пісенного конкурсу стала фраза The Sound of Beauty («Звук краси»). У логотипі ж міжнародного пісенного конкурсу переважає фіолетова кольорова гама. Про це повідомляється на сторінці Eurovision в Instagram.

Одним із найочікуваніших аспектів будь-якого пісенного конкурсу Євробачення є візуальна ідентичність і те, як вона пов’язана з містом-господарем та шоу, яке вони хочуть показати. Ми раді представити логотип Turin 2022, а також новий слоган, — йдеться в дописі.

Як відомо, 66-те Євробачення відбудеться в італійському Турині на арені Pala Olimpico. Півфінали пройдуть 10 та 12 травня, а гранд-фінал — 14 травня. Участь у пісенному конкурсі братимуть артисти з 41 країни.

Український відбір на конкурс у 2022 році проведуть за новими правилами. На відміну від попередніх років, цьогоріч залишився лише фінал. Його покажуть 12 лютого на телеканалі «UA: Перший» о 19.00. Заявки на Нацвідбір подали 284 артисти. На вихід у фінал претендували 27 артистів. Серед них автор хіта «Гуси» Wellboy, Alina Pash, LAUD та інші.

Нагадаємо, пісню «Шум» українського гурту Go_A включили у трійку найкращих за всю історію пісенного конкурсу Євробачення. З цією композицією українці посіли п’яте місце на конкурсі у 2021 році.