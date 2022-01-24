Логотип и слоган Евровидения 2022 представили организаторы

Логотип и слоган Евровидения 2022. Фото: Eurovision в Instagram

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Ракурс

Песенный конкурс Евровидение 2022 получил логотип и лозунг.

Лозунгом популярного песенного конкурса стала фраза The Sound of Beauty («Звук красоты»). В логотипе же международного песенного конкурса преобладает фиолетовая цветовая гамма. Об этом сообщается на странице Eurovision в Instagram.

Одним из самых ожидаемых аспектов любого песенного конкурса Евровидение является визуальная идентичность и то, как она связана с городом-хозяином и шоу, которое они хотят показать. Мы рады представить логотип Turin 2022, а также новый слоган, — говорится в заметке.

Как известно, 66-е Евровидение состоится в итальянском Турине на арене Pala Olimpico. Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, а гранд-финал — 14 мая. Участие в песенном конкурсе будут принимать артисты из 41 страны.

Украинский отбор на конкурс в 2022 году проведут по новым правилам. В отличие от предыдущих лет, в этом году остался только финал. Его покажут 12 февраля на телеканале «UA: Перший» в 19.00. Заявки на Нацотбор подали 284 артиста. На выход в финал претендовали 27 артистов. Среди них автор хита «Гуси» Wellboy, Alina Pash, LAUD и другие.

Напомним, песню «Шум» украинской группы Go_A включили в тройку лучших за всю историю песенного конкурса Евробачення. С этой композицией украинцы заняли пятое место на конкурсе в 2021 году.