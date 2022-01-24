СБУ поймала экс-боевика, сбежавшего из ОРДЛО за украинской пенсией. Фото: Лига.нет

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В Луганской области контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали бывшего участника незаконных вооруженных формирований так называемой ЛНР.

Злоумышленник пытался попасть на подконтрольную украинским властям территорию для оформления пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, местный житель в мае 2015 года присоединился к рядам боевиков. Там он занимался обслуживанием вражеской техники и обустройством фортификационных сооружений.

Впоследствии мужчина покинул группировку из-за конфликта с вожаками, которые обложили «данью» своих подчиненных. Затем он скрывался на территории Луганской области, которую временно не контролируют украинские власти.

Сейчас задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, проверяется информация о причастности бывшего боевика к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

Напомним, ранее СБУ во время спецоперации в Одессе нейтрализовала банду преступников, в которую входили правоохранители. Участники банды терроризировали жителей Одессы, похищали людей и требовали с них деньги.