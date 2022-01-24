СБУ зловила екс-бойовика, який втікав з ОРДЛО за українською пенсією. Фото: Ліга.нет

https://racurs.ua/ua/n166099-sbu-zlovyla-eks-boyovyka-yakyy-vtikav-z-ordlo-za-ukrayinskou-pensiieu.html

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У Луганській області контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) затримали колишнього учасника незаконних збройних формувань так званої ЛНР.

Зловмисник намагався потрапити на територію, підконтрольну українській владі, для оформлення пенсії. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

За даними слідства, місцевий житель у травні 2015 року приєднався до лав бойовиків. Там він займався обслуговуванням ворожої техніки та облаштуванням фортифікаційних споруд.

Згодом чоловік залишив угруповання через конфлікт з ватажками, які обклали «даниною» своїх підлеглих. Потім він переховувався території Луганської області, яку тимчасово не контролює українська влада.

Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Крім того, перевіряється інформація щодо причетності колишнього бойовика до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Нагадаємо, раніше СБУ під час спецоперації в Одесі нейтралізувала банду злочинців, до якої входили правоохоронці. Учасники банди тероризували мешканців Одеси, викрадали людей і вимагали з них гроші.