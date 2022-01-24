Повноваження російської делегації у ПАРЄ успішно оскаржені

Повноваження російської делегації у ПАРЄ оскаржили, фото: «Азертадж»

https://racurs.ua/ua/n166098-povnovajennya-rosiyskoyi-delegaciyi-u-parie-uspishno-oskarjeni.html

Ракурс

Українська делегація оскаржила повноваження делегації РФ у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив член української делегації у ПАРЄ народний депутат із «Євросолідарності» Олексій Гончаренко.

Повноваження російської делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи успішно оскаржені! З 30 необхідних голосів ми набрали 49, — зазначив Гончаренко.

Тепер, зазначає Гончаренко, в ПАРЄ буде підготовлена доповідь про повноваження російської делегації, а ухвалення остаточного рішення очікується в середу, 26 січня.

Крім того, українська делегація оскаржила повноваження делегації Росії також і з процедурних підстав — оскільки російський парламент обраний, зокрема, голосами з тимчасового окупованих Криму та голосами мешканців ОРДЛО. За це рішення проголосували 47 депутатів за необхідних 10.

Перша сесія ПАРЄ у 2022 році відбуватиметься в період з 24 по 28 січня у гібридному форматі.

Нагадаємо, восени 2021 року членам російської делегації в ПАРЄ заборонили вільно переміщатися французьким Страсбургом, оскільки вони були щеплені невизнаною у Євросоюзі вакциною від коронавірусу «Супутник V».