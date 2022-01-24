Полномочия российской делегации в ПАСЕ успешно оспорены

Полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорены, фото: «Азертадж»

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Ракурс

Украинская делегация оспорила полномочия делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил член украинской делегации в ПАСЕ народный депутат из «Евросолидарности» Алексей Гончаренко.

Полномочия российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы успешно оспорены! Из 30 необходимых голосов мы набрали 49, — отметил Гончаренко.

Теперь, отмечает Гончаренко, в ПАСЕ будет подготовлен доклад о полномочиях российской делегации, а принятие окончательного решения ожидается в среду, 26 января.

Кроме того, украинская делегация обжаловала полномочия делегации России также и по процедурным основаниям — поскольку российский парламент избран, в частности, голосами из временного оккупированных Крыма и голосами жителей ОРДЛО. За это решение проголосовали 47 депутатов за необходимые 10.

Первая сессия ПАСЕ в 2022 году пройдет в период с 24 по 28 января в гибридном формате.

Напомним, осенью 2021 года членам российской делегации в ПАСЕ запретили свободно перемещаться по французскому Страсбургу, поскольку они были привиты непризнанной в Евросоюзе вакциной от коронавируса «Спутник V».