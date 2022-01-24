Лукашенко приказал подвести дополнительные войска к границе с Украиной, фото - Белта

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Александр Лукашенко заявил о планах подтянуть к границам Украины «целый контингент белорусской армии». Такие действия Лукашенко считает «ответными мерами на наращивание украинских сил возле границ Беларуси».

Нам придется развернуть целый контингент белорусской армии. Мы просто хотим защитить нашу южную границу. Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу. Украинцы начали стягивать войска. Не понимаю — для чего? — цитирует его выступление государственное агентство «БЕЛТА».

При этом Лукашенко принял решение об охране государственной границы органами пограничной службы в 2022 году.

Государственный пограничный комитет Беларуси заявил, что в 2022 году основные усилия по охране границы будут сосредоточены «на участках, где возможно возникновение новых внешних вызовов и угроз пограничной безопасности, особенно на украинском направлении».

В планах властей Беларуси также завершение демаркации стыка границ Беларуси, Польши и Украины в районе Бреста.

Органами пограничной службы, в частности, во взаимодействии с Министерством обороны, продолжится плановое наращивание ресурсов, включая мобилизационные, — добавили в ведомстве.

Напомним, что в ответ на атаку с помощью мигрантов на Польшу в ноябре 2021 года на границе с Республикой Беларусь Министерство внутренних дел Украины начало совместную специальную пограничную операцию «Полесье».