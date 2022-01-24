«Слуги» вспомнили об агрессии России – проведут закрытую встречу с министрами

https://racurs.ua/n166102-slugi-vspomnili-ob-agressii-rossii-provedut-zakrytuu-vstrechu-s-ministrami.html

Ракурс

Фракция «Слуга народа» созывает закрытое заседание представителей власти для обсуждения национальной безопасности и обороны.

Эта встреча пройдет 25 января в 9.00 в кабинете председателя Верховной Рады Украины. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Заседание инициировал спикер Руслан Стефанчук в начале согласительного совета в парламенте. Он призвал депутатов поддержать постановление о неприемлемости военного шантажа со стороны РФ.

Стефанчук внес предложение безотлагательно зарегистрировать и принять соответствующее постановление об обращении Верховной Рады в ООН, Европарламент, правительства и парламенты иностранных государств и парламентских ассамблей, международных организаций по поводу неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны РФ.

Напомним, парламент Украины не собирался на заседание больше месяца — последний раз Верховная Рада собиралась 16 декабря 2021 года. С тех пор парламентские слушания по поводу вероятной новой агрессии РФ состоялись в Конгрессе США и в Палате общин Великобритании.

Ранее командующий ООС Александр Павлюк назвал дату, связанную с возможным полномасштабным нападением РФ на Украину.