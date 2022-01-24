Тривожність може призвести до смертельних хвороб. Фото: rg.ru

https://racurs.ua/ua/n166108-tryvojnist-moje-pryzvesty-do-smertelnyh-hvorob-vcheni.html

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Взаємозв'язок між тривогою і факторами ризику смертельних захворювань встановили вчені.

Зайві турботи призводять до кардіометаболічних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання, інсульт і діабет 2 типу. Про це свідчать результати дослідження процесів старіння у чоловіків Normative Aging Study, розпочатого в 1961-му амбулаторною клінікою ветеранів США в Бостоні. Наукова робота опублікована в журналі Американської кардіологічної асоціації Journal of the American Heart Association.

У дослідженні брали участь понад 1,5 тис. чоловіків, середній вік яких у 1975 році становив 53 роки. На момент внесення в базу дослідження вони не мали серцево-судинних захворювань або раку, і всі пройшли тестування на рівень невротизму.

За словами доцента кафедри психіатрії Медичної школи Бостонського університетуЛевіна Лі, результати наукової роботи показують, що більш високий рівень тривожності серед чоловіків пов’язаний з біологічними процесами, які можуть призвести до серцевих захворювань та метаболічних порушень. Занепокоєння може бути адаптивним, наприклад, коли воно приводить нас до конструктивних рішень, або нездоровим, особливо коли воно стає неконтрольованим і заважає нашій повсякденній діяльності.

Зазначається, що кожні три-п'ять років учасники дослідження проходили медичний огляд і здавали аналізи крові. Серед параметрів оцінки стану здоров’я автори вибрали сім кардіометаболічних факторів ризику: верхнє і нижнє число артеріального тиску, загальний холестерин, тригліцериди, індекс маси тіла, рівень цукру в крові натщесерце, швидкість осідання еритроцитів та маркер запалення.

Кожному учаснику присвоїли бали — по одному за кожен з семи факторів ризику. Якщо у людини було шість або більше маркерів високого ризику, вчені вважали, що у нього вже розвинулося кардіометаболічне захворювання. Виявилося, що у період життя від 33 до 65 років середня кількість кардіометаболічних факторів високого ризику збільшується приблизно на один за десятиліття і до 65 років досягає в середньому 3,8. Але у людей із вищим рівнем невротизму цей бал був більшим.

Як відомо, невротизм — це риса особистості, що характеризується тенденцією інтерпретувати ситуації як загрозливі, стресові або пригнічують. Люди з високим рівнем невротизму схильні частіше відчувати негативні емоції, такі як страх, тривога, сум та гнів.

Нагадаємо, учені досліджували мозок людей з депресією на момент смерті і виявили зміни, розташовані в різних для кожної статі частинах мозку. Вони також визначили потенційний біомаркер депресії у жінок.

Джерело: Journal of the American Heart Association