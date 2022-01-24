Тревожность может привести к смертельным болезням. Фото: rg.ru

https://racurs.ua/n166108-trevojnost-mojet-privesti-k-smertelnym-boleznyam-uchenye.html

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Взаимосвязь между тревогой и факторами риска смертельных заболеваний установили ученые.

Лишние заботы приводят к кардиометаболическим заболеваниям, таких как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт и диабет 2 типа. Об этом свидетельствуют результаты исследования процессов старения у мужчин Normative Aging Study, начатого в 1961-м амбулаторной клиникой ветеранов США в Бостоне. Научная работа опубликована в журнале Американской кардиологической ассоциации Journal of the American Heart Association.

В исследовании принимали участие более 1,5 тыс. мужчин, средний возраст которых в 1975 году составлял 53 года. На момент внесения в базу исследования они не имели сердечно-сосудистых заболеваний или рака, и все прошли тестирование на уровень невротизма.

По словам доцента кафедры психиатрии Медицинской школы Бостонского университета Левина Ли, результаты научной работы показывают, что более высокий уровень тревожности среди мужчин связан с биологическими процессами, которые могут привести к сердечным заболеваниям и метаболическим нарушениям. Беспокойство может быть адаптивным, например, когда оно приводит нас к конструктивным решениям, или нездоровым, особенно когда оно становится неконтролируемым и мешает нашей повседневной деятельности.

Отмечается, что каждые три-пять лет участники исследования проходили медицинский осмотр и сдавали анализы крови. Среди параметров оценки состояния здоровья авторы выбрали семь кардиометаболичных факторов риска: верхнее и нижнее число артериального давления, общий холестерин, триглицериды, индекс массы тела, уровень сахара в крови натощак, скорость оседания эритроцитов и маркер воспаления.

Каждому участнику присвоили баллы — по одному за каждый из семи факторов риска. Если у человека было шесть или более маркеров высокого риска, ученые считали, что у него уже развилось кардиометаболическое заболевание. Оказалось, что в период жизни от 33 до 65 лет среднее количество кардиометаболических факторов высокого риска увеличивается примерно на один за десятилетие и к 65 годам достигает в среднем 3,8. Но у людей с более высоким уровнем невротизма этот балл был больше.

Как известно, невротизм — это черта личности, характеризующаяся тенденцией интерпретировать ситуации как угрожающие, стрессовые или подавляют. Люди с высоким уровнем невротизма склонны чаще испытывать негативные эмоции, такие как страх, тревога, печаль и гнев.

Напомним, ученые исследовали мозг людей с депрессией на момент смерти и обнаружили изменения, расположенные в разных для каждого пола частях мозга. Они также определили потенциальный биомаркер депрессии у женщин.

Источник: Journal of the American Heart Association