Неполная ставка — Минздрав проверит больницы из-за отказа увеличить зарплату медиков

https://racurs.ua/n166107-nepolnaya-stavka-minzdrav-proverit-bolnicy-iz-za-otkaza-uvelichit-zarplatu-medikov.html

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В Верховной Раде инициировали проверки в регионах по поводу отказа повышать зарплаты медиков. Дело в том, что в части регионов прибегли к переводу персонала на неполную ставку, чтобы не платить ему повышенные оклады.

Поэтому в некоторых медучреждениях Полтавской, Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областей и города Ровно проведут проверки. При этом медикам приходится выполнять тот же объем работы.

Глава профильного медицинского комитета Рады рассказал о многочисленных обращениях, которые поступили на почту и лично Михаилу Радуцкому в Facebook.

Речь идет о фактах давления на медработников. Поэтому Радуцкий направил депутатские обращения на имя министра здравоохранения Виктор Ляшко, и.о. о. главы Гоструда Игоря Дегнери и главам областных госадминистраций.

Если проверка подтвердит такой факт, то руководитель заведения будет оштрафован на 65 тыс. грн за каждого работника, — написал Радуцкий.

Напомним, с 1 января 2022 года зарплаты медиков выросли до 13,5 тыс. грн для среднего медперсонала и 20 тыс грн — для врачей. Решение принял Кабмин.

Радуцкий утверждает, что в программе медицинских гарантий заложено дополнительное финансирование (+34 млрд грн), которого должно хватить на повышение уровня оплаты труда.

В случаях, если медучреждение по объективным причинам не способно обеспечить минимальный уровень зарплаты, ему будет предоставлено дополнительное финансирование. Минздрав будет проверять, какой объем средств больница получила от НСЗУ и какой процент этой суммы направлен на зарплаты. Больницы, у которых есть значительные остатки средств на счетах, но почему-то их не направляют на выплату зарплат, проверит Госаудитслужба.

В Минздраве Украины обнародовали разъяснения о повышении зарплаты медикам с января 2022 года.

Постановление распространяется на всех работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

Базовая зарплата не менее 20 тыс. грн установлена ​​для врачей (кроме врачей-интернов), профессионалов с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения.

Базовая зарплата не менее 13,5 тыс. грн будет выплачиваться медицинским сестрам, получившим такое медицинское образование: