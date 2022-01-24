Посольство США может эвакуировать часть сотрудников, фото: Michael Bociurkiw

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В команде президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на решение Госдепа США о начале эвакуации членов семей и части сотрудников американского посольства в Киеве.

По мнению советника главы Офиса президента Андрея Ермака Михаила Подоляка, эвакуация вызвана не столько ростом угрозы вторжения России, сколько логикой внутриполитической ситуации в США. Об этом Подоляк заявил в комментарии изданию Liga.net.

Советник Ермака считает — если бы Госдеп не сделал этого, то столкнулся бы с критикой внутри страны.

По словам Подоляка, со стороны США было бы удивительно не заботиться о членах семей служащих посольства, постоянно говоря о рисках ухудшения ситуации с безопасностью.

При этом Подоляк подчеркивает, что «не нужно те или иные внутренние управленческие решения правительств стран-партнеров превращать в какие-либо «тревожные сигналы».

Подоляк уверяет, что это решение США не вносит серьезных изменений в работу американских диппредставительств.

Уровень взаимодействия и эффективности останется неизменным, — убеждает советник Ермака.

Также, по его словам, возможно, что решения об эвакуации могут пересмотреть уже в феврале.

Ранее в пресс-службе МИДа Украины заявили, что решение Госдепа об обязательном выезде из Украины членов семей американских дипломатов и добровольном выезде самих госслужащих США является «преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Фактически кардинальных изменений в ситуации безопасности в последнее время не произошло: угроза новых волн российской агрессии остается постоянной с 2014 года, а накопление российских войск возле государственной границы началось еще в апреле прошлого года, — подчеркивается в заявлении.

Источник: Liga.net