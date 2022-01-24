ДТП в Черновцах – пьяный водитель снес рождественский городок

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Ракурс

ДТП в Черновцах устроил пьяный 34-летний водитель BMW — в центре города он разбил аттракционы рождественского городка.

Ночью 24 января мужчина превысил скорость и столкнулся с припаркованными автомобилями, бетонным забором и аттракционами. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области.

Там отметили, что на водителя составили три административных протокола. В результате аварии пострадавших нет.

Во время общения с мужчиной патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. От осмотра водитель отказался.

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Напомним, ДТП во Львовской области совершил 20-летний водитель, наехав на пешеходов, находившихся на тротуаре. В результате аварии телесные повреждения получили четыре человека — 33-летняя женщина, 32-летний мужчина и двое детей в возрасте 9 и 5 лет.