ДТП у Чернівцях – п’яний водій розтрощив різдвяне містечко

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ДТП у Чернівцях влаштував п’яний 34-річний водій BMW — в центрі міста він розтрощив атракціони різдвяного містечка.

Вночі 24 січня чоловік перевищив швидкість й зіткнувся з припаркованими автомобілями, згодом з бетонною огорожею та атракціонами. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Чернівецької області.

Там зазначили, що на водія склали три адміністративні протоколи. В результаті аварії постраждалих немає.

Під час спілкування з чоловіком патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Від огляду водій відмовився.

Розтрощені каруселі на Соборній площі розбирають, в цьому році вони вже працювати не будуть.

Нагадаємо, ДТП у Львівській області скоїв 20-річний водій, наїхавши на пішоходів, які знаходилися на тротуарі. Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримали четверо осіб — 33-річна жінка, 32-річний чоловік та двоє дітей віком 9 та 5 років.