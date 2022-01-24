Поліцейські «фантоми». Фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n166104-poyavu-policeyskyh-fantomiv-na-dorogah-ukrayiny-anonsuvalo-mvs-video.html

Ракурс

Автомобілі МВС без розпізнавальних знаків запрацюють на українських дорогах вже на цьому тижні.

Нові поліцейські автомобілі «фантом» мають насамперед превентивну функцію. Вони повинні запобігти правопорушенню та можливим негативним наслідкам на дорозі. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі програми «Подробиці тижня» на телеканалі «Інтер», передає прес-служба МВС.

За словами Монастирського, «фантоми» без розпізнавальних знаків фіксуватимуть одночасно багато об'єктів. Система передаватиме інформацію і порушник отримуватиме штраф за перевищення швидкості. Також ці спецавтомобілі фіксуватимуть порушення швидкісного режиму транспортними засобами в обох напрямках дорожнього руху: як у попутному напрямку, так і у зворотному.

Очікується, що присутність таких автопатрулів на наших автодорогах сприятиме українцям у дотриманні Правил дорожнього руху й покращить ситуацію на дорогах, — заявив Монастирський.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebookвідзначив, що у «фантомамх» працюватимуть інспектори, які зупинятимуть автомобілі порушників та розглядати справи про адміністративні правопорушення. Притягуватись до відповідальності в такому випадку будуть водії авто, яких зупинили.

Нагадаємо, у вересні 2022 року міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявляв, що автомобілі МВС без розпізнавальних знаків з’являться на українських дорогах. Ці машини будуть приховано контролювати швидкість інших автомобілів на дорозі та фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху.