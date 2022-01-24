Руслан Стефанчук, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n166103-koronavirus-u-radi-kilkist-hvoryh-deputativ-nazvav-stefanchuk.html

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Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради, сьогодні, 24 січня, під час погоджувальної наради озвучив дані про ситуацію із захворюваністю на коронавірусну хворобу COVID-19 у парламенті.

За словами Стефанчука, йому на сьогодні відомо про 11 хворих на COVID-19 депутатів у парламенті.

Також коронавірус підхопили 34 працівники Апарату Верховної Ради.

Стефанчук зазначив, що на відповідній нараді попросив Апарат парламенту максимально перейти на такий варіант, можливо, віддаленої роботи, який би дав можливість зберегти життя і здоров’я працівників

Так само прошу народних депутатів, якщо вони десь контактували, мали можливість спілкуватися з великою кількістю людей перед тим, як з’явитися у парламенті, пройти тестування, — наголосив голова парламенту.

Нагадаємо, восени Верховна Рада ухвалила постанову, згідно з якою у будівлю парламенту допускають лише з сертифікатом про вакцинацію від COVID-19 або негативним результатом тесту на коронавірусну інфекцію.