Руслан Стефанчук, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n166103-koronavirus-v-rade-kolichestvo-zabolevshih-deputatov-nazval-stefanchuk.html

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Руслан Стефанчук, председатель Верховной Рады, сегодня, 24 января, во время согласительного совещания озвучил данные о ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19 в парламенте.

По словам Стефанчука, ему на сегодняшний день известно об 11 больных COVID-19 депутатах в парламенте.

Также коронавирус подхватили 34 работника Аппарата Верховной Рады.

Стефанчук отметил, что на соответствующем совещании попросил Аппарат парламента максимально перейти на такой вариант, возможно, удаленной работы, который позволил бы сохранить жизнь и здоровье работников.

Так же прошу народных депутатов, если они где-то контактировали, имели возможность общаться с большим количеством людей перед тем, как появиться в парламенте, пройти тестирование, — подчеркнул глава парламента.

Напомним, осенью Верховная Рада приняла постановление, согласно которому в здание парламента допускается только с сертификатом о вакцинации от COVID-19 или отрицательным результатом теста на коронавирусную инфекцию.