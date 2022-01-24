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Ракурс
Полицейские «фантомы». Фото: МВД

Появление полицейских «фантомов» на дорогах Украины анонсировало МВД (ВИДЕО)

24 янв 2022, 13:37
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Автомобили МВД без опознавательных знаков заработают на украинских дорогах уже на этой неделе.

Новые полицейские автомобили «фантом» имеют прежде всего превентивную функцию. Они должны предотвратить правонарушения и возможные негативные последствия на дороге. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире программы «Подробности недели» на телеканале «Интер», передает пресс-служба МВД.

По словам Монастырского, «фантомы» без опознавательных знаков будут фиксировать одновременно многие объекты. Система будет передавать информацию и нарушитель будет получать штраф за превышение скорости. Также эти спецавтомобили будут фиксировать нарушения скоростного режима транспортными средствами в обоих направлениях дорожного движения как в попутном направлении, так и в обратном.

Ожидается, что присутствие таких автопатрулей на наших автодорогах будет способствовать украинцам в соблюдении Правил дорожного движения и улучшит ситуацию на дорогах, — заявил Монастырский.

Полицейские «фантомы». Фото: МВД


Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook отметил, что в «фантомамх» будут работать инспекторы, которые будут останавливать автомобили нарушителей и рассматривать дела об административных правонарушениях. Привлекаться к ответственности в таком случае будут водители авто, которых остановили.

Напомним, в сентябре 2022 года министр внутренних дел Денис Монастырский заявлял, что автомобили МВД без опознавательных знаков появятся на украинских дорогах. Эти машины будут скрытно контролировать скорость других автомобилей на дороге и фиксировать нарушения правил дорожного движения.

Источник: Ракурс


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