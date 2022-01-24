Посольство США може евакуювати частину співробітників, фото: Michael Bociurkiw

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У команді президента України Володимира Зеленського відреагували на рішення Держдепу США про початок евакуації членів сімей та частини співробітників американського посольства в Києві.

На думку радника голови Офісу президента Андрія Єрмака Михайла Подоляка, евакуація викликана не так зростанням загрози вторгнення Росії, як логікою внутрішньополітичної ситуації в США. Про це Подоляк заявив в коментарі виданню Liga.net.

Радник Єрмака вважає - якби Держдеп не зробив цього, то зіткнувся б з критикою всередині країни.

За словами Подоляка, з боку США було б дивно не піклуватися про членів сімей службовців посольства, постійно говорячи про ризики погіршення ситуації з безпекою.

При цьому Подоляк наголошує, що «не потрібно ті чи інші внутрішні управлінські рішення урядів країн-партнерів перетворювати на будь-які «тривожні сигнали».

Подоляк запевняє, що це рішення США не вносить серйозних змін у роботу американських диппредставництв.

Рівень взаємодії та ефективності залишиться незмінним, — переконує радник Єрмака.

Також, за його словами, є ймовірним, що рішення про евакуацію можуть переглянути вже в лютому.

Раніше в прес-службі МЗС України заявили, що рішення Держдепу про обов’язковий виїзд з України членів сімей американських дипломатів та добровільний виїзд самих держслужбовців США є «передчасним і проявом надмірної перестороги». Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті відомства.

Фактично кардинальних змін в безпековій ситуації впродовж останнього часу не відбулося: загроза нових хвиль російської агресії залишається сталою з 2014 року, а накопичення російських військ біля державного кордону почалося ще в квітні минулого року, — наголошується в заяві.

Джерело: Liga.net