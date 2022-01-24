Неповна ставка - МОЗ перевірить лікарні через відмову збільшити зарплату медиків,фото - Pikist

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Ракурс

У Верховній Раді ініціювали перевірки в регіонах щодо відмови підвищувати зарплати медиків. Справа в тому, що в частині регіонів вдалися до переведення персоналу на неповну ставку, щоб не платити йому підвищені оклади.

Через це у деяких медзакладах Полтавської, Житомирської, Чернівецької, Тернопільської областей та міста Рівного проведуть перевірки. При цьому медикам доводиться виконувати той самий обсяг роботи.

Голова профільного медичного комітету Ради озповів про численні звернення, які надійшли на пошту і особисто Михайлу Радуцькому у Facebook.

Йдеться про факти тиску на медпрацівників. Тому Радуцький направив депутатські звернення на ім’я міністра охорони здоров’я Віктор Ляшка, в. о. голови Держпраці Ігоря Дегнері і головам обласних держадміністрацій.

Якщо перевірка підтвердить такий факт, то керівника закладу буде оштрафовано на 65 тис. грн за кожного працівника, — написав Радуцький.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року зарплати медиків зросли до 13,5 тис. грн для середнього медперсоналу та 20 тис грн — для лікарів. Рішення ухвалив Кабмін.

Радуцький переконує, що у програмі медичних гарантій закладено додаткове фінансування (+34 млрд грн), якого повинно вистачити на підвищення рівня оплати праці.

У випадках, якщо медзаклад з об'єктивних причин не здатен забезпечити мінімальний рівень зарплатні, йому буде надане додаткове фінансування. МОЗ перевірятиме, який обсяг коштів лікарня отримала від НСЗУ та який відсоток від цієї суми спрямований на зарплати. Лікарні, які мають значні залишки коштів на рахунках, але чомусь не спрямовують їх на виплату зарплат, перевірить Держаудитслужба.

У МОЗ України оприлюднили роз’яснення щодо підвищення зарплати медикам із січня 2022 року.

Постанова поширюється абсолютно на всіх працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я.

Базову зарплату не менше 20 тис. грн встановлено для лікарів (крім лікарів-інтернів), професіоналів з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я.

Базова зарплата не менше 13,5 тис грн виплачуватиметься медичним сестрам, які здобули таку медичну освіту: