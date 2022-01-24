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Ракурс
Вторжение России – Пентагон хочет отправить бомбардировщики в Украину. Фото: DW

Вторжение России — Пентагон хочет отправить бомбардировщики в Украину

24 янв 2022, 14:29
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Вторжение России в Украину может произойти в ближайшее время, а Соединенные Штаты Америки (США) не оставляют без внимания эту угрозу.

Министр обороны Ллойд Остин предложил президенту США Джо Байдену направить в Украину бомбардировщики, корабли и усилить соседние с Украиной страны войска. Об этом пишет NBC News.

В ведомстве предложили варианты для успокоения союзников НАТО и усиления их обороны. В США надеются, что эти меры лишат Россию желания начинать активные боевые действия.

Остин предложил такие меры для сдерживания российской агрессии:

  • полеты боевой авиации над Украиной,
  • заходы кораблей в Черное море,
  • переброска дополнительных войск и техники в Польшу, Румынию и другие восточные границы НАТО.

«Ракурс» сообщал, что 23 января в Киев прибыл самолет с 80 тоннами оружия. Это вторая партия помощи из США в рамках пакета на общую сумму 200 млн. дол.


Первая партия в рамках этого пакета, включавшая более 90 тонн летального оружия, прибыла в Украину 22 января.

Источник:NBC News

Источник: Ракурс


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