Вторжение России — Пентагон хочет отправить бомбардировщики в Украинуhttps://racurs.ua/n166109-vtorjenie-rossii-pentagon-hochet-otpravit-bombardirovschiki-v-ukrainu.htmlРакурс
Вторжение России в Украину может произойти в ближайшее время, а Соединенные Штаты Америки (США) не оставляют без внимания эту угрозу.
Министр обороны Ллойд Остин предложил президенту США Джо Байдену направить в Украину бомбардировщики, корабли и усилить соседние с Украиной страны войска. Об этом пишет NBC News.
В ведомстве предложили варианты для успокоения союзников НАТО и усиления их обороны. В США надеются, что эти меры лишат Россию желания начинать активные боевые действия.
Остин предложил такие меры для сдерживания российской агрессии:
- полеты боевой авиации над Украиной,
- заходы кораблей в Черное море,
- переброска дополнительных войск и техники в Польшу, Румынию и другие восточные границы НАТО.
«Ракурс» сообщал, что 23 января в Киев прибыл самолет с 80 тоннами оружия. Это вторая партия помощи из США в рамках пакета на общую сумму 200 млн. дол.
Первая партия в рамках этого пакета, включавшая более 90 тонн летального оружия, прибыла в Украину 22 января.
Источник:NBC News