Вторжение России – Пентагон хочет отправить бомбардировщики в Украину. Фото: DW

https://racurs.ua/n166109-vtorjenie-rossii-pentagon-hochet-otpravit-bombardirovschiki-v-ukrainu.html

Ракурс

Вторжение России в Украину может произойти в ближайшее время, а Соединенные Штаты Америки (США) не оставляют без внимания эту угрозу.

Министр обороны Ллойд Остин предложил президенту США Джо Байдену направить в Украину бомбардировщики, корабли и усилить соседние с Украиной страны войска. Об этом пишет NBC News.

В ведомстве предложили варианты для успокоения союзников НАТО и усиления их обороны. В США надеются, что эти меры лишат Россию желания начинать активные боевые действия.

Остин предложил такие меры для сдерживания российской агрессии:

полеты боевой авиации над Украиной,

заходы кораблей в Черное море,

переброска дополнительных войск и техники в Польшу, Румынию и другие восточные границы НАТО.

«Ракурс» сообщал, что 23 января в Киев прибыл самолет с 80 тоннами оружия. Это вторая партия помощи из США в рамках пакета на общую сумму 200 млн. дол.

Первая партия в рамках этого пакета, включавшая более 90 тонн летального оружия, прибыла в Украину 22 января.

Источник:NBC News