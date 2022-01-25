Более 8 тыс. солдат США готовы к передислокации на восток Европы

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Глава Минобороны США Ллойд Остин привел 8,5 тыс. солдат в состояние «повышенной» готовности к возможному перебрасыванию в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины и России.

Об этом 24 января заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

Он отметил, что США обеспокоены военной активностью российских сил у границ Украины, в том числе на территории Беларуси. Однако решение об отправке войск пока не принято, добавил представитель Пентагона.

Опять же, я хочу подчеркнуть: пока было принято решение только привести силы в повышенную готовность. Решение о развертывании сил США еще не принято, — сказал Кирби.

Ранее стало известно, что страны-члены НАТО переводят свои силы в режим готовности и направляют дополнительные силы — корабли и истребители — в Восточную Европу из-за ситуации с Украиной.

Исследователи Conflict Intelligence Team в марте 2021 года писали, что российская армия перебрасывает артиллерию и танки, мотострелковые и десантные части к границе с Украиной. В Воронежской области РФ, граничащей с Украиной, заметили даже ракетные комплексы «Искандер». В январе 2022 года в CIT рассказали о новой переброске российских военных и техники в западные регионы России.

США и страны Европы заявили, что готовы ввести жесткие санкции, если российские ВС перейдут границу Украины. Москва отрицает подготовку к военной операции, а перемещение войск объясняет учениями.