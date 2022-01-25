Телескоп James Webb долетел до места назначения. Фото:

https://racurs.ua/n166145-teleskop-james-webb-doletel-do-mesta-naznacheniya-video.html

Ракурс

Космический телескоп James Webb добрался до точки назначения, к которой летел 29 дней.

Вчера, 24 января, «Джеймс Уэбб» получил от инженеров NASA команду по последней корректировке курса. Впоследствии телескоп вышел на рабочую гало-орбиту вокруг точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля. В 21.00 по киевскому времени телескоп включил двигатели на 297 секунд. Этого хватило, чтобы выйти на орбиту, расположенную в 1,5 млн км от Земли. Об этом сообщило NASA.

Отмечается, что двигатели телескопа теперь будут включать примерно раз в три недели, чтобы телескоп держался на орбите точки L2. В течение трех месяцев инженеры NASA будут регулировать сегменты основного зеркала, еще два месяца займет калибровка научных инструментов. Сам телескоп в это время будет остывать для полноценной работы.

Администратор NASA Билл Нельсон уже заявил, что «теперь мы на один шаг ближе к раскрытию тайн Вселенной».

Напомним, 25 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала ракета, которая вывела в космос самый большой и мощный телескоп NASA стоимостью 10 млрд долл. Ученые надеются, что «Джеймс Уэбб» поможет человечеству понять, как 13,5 млрд лет назад выглядел наша Вселенная — по 200 млн лет после Большого взрыва.

Этот телескоп-совместный проект NASA и Европейского космического агентства. Его запуск готовили почти 30 лет.